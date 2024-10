Fondi pensionistici per le celebrità: ecco quanto ricevono personaggi come O...

Le normative pensionistiche per le celebrità: come il reddito influisce sull'assegno e le differenze tra categorie professionali

Il reddito che percepisci influisce sull’assegno che ricevi. Le celebrità non percepiscono tutte la stessa retribuzione, poiché varia in base alla loro categoria, come nel caso di artisti, influencer e calciatori, solo per citarne alcuni. Ogni categoria ha normative specifiche per il calcolo della pensione, e c’è la possibilità che chi ha avuto una carriera breve si trovi con un assegno pensionistico piuttosto esiguo.

Normative specifiche per la pensione delle celebrità

Le normative relative alla pensione per le celebrità, fatta eccezione per i politici, non si discostano significativamente da quelle applicabili ad altri lavoratori, sia autonomi che dipendenti.