Formazione: Pixartprinting-Umana, al via Academy per futuri tecnici ict e cloud

(Labitalia) – Le tech skill, le competenze tecnologiche verticali, soprattutto in ambito ict, rappresentano oggi la vera sfida per le aziende del settore che affrontano quotidianamente la difficoltà di trovare figure professionali complesse e perfettamente profilate capaci di accompagnarle nel loro sviluppo.

Va in questo senso la partnership fra Pixartprinting, e-commerce manifatturiero specializzato nella fornitura online di servizi e prodotti di stampa e presente in 15 mercati in Europa, e Umana, fra le principali agenzie per il lavoro in Italia con 144 filiali sul territorio nazionale, che hanno ideato la Cloud services engineer academy, un percorso nato proprio per formare futuri cloud services engineer, tecnici specializzati nella gestione di infrastrutture ict in ambito cloud, con particolare focus sui servizi infrastrutturali Amazon web services (Aws).

Professionisti in grado di gestire e implementare soluzioni basate su cloud, assicurando la scalabilità e la performance dei sistemi, e la competitività delle aziende nel mercato.

Le academy sono oggi un potente strumento di recruiting e rappresentano una soluzione davvero efficace per superare sia il mismatch di competenze tecnologiche nel mercato del lavoro sia l’alto grado di obsolescenza a cui sono sottoposte. Sempre più aziende ricorrono a questa strategia, pianificando e progettando insieme ai formatori di Umana, percorsi attraverso i quali trasferire le competenze necessarie alle loro esigenze, inserendo poi giovani e meno giovani, formati e subito operativi, nei propri team.

Cloud services engineer academy è un percorso strutturato in 212 ore di formazione online, full-time dal lunedì al venerdì (con una settimana in presenza presso la sede aziendale di Quarto d’Altino, in provincia di Venezia), ideato per accelerare l’inserimento di queste figure, molto ricercate dalle imprese, all’interno del team di Pixartprinting. L’Academy pre-assuntiva, interamente finanziata da Umana attraverso il fondo FormaTemp, sarà dunque gratuita per i discenti e prenderà il via dal 1° marzo 2023.

I candidati selezionati potranno approfondire tematiche quali i sistemi di backup, monitoraggio e controllo remoto, la creazione, configurazione e aggiornamento di macchine virtuali, acquisendo al contempo nuove competenze sulle implementazioni serverless, i sistemi cloud in generale e i servizi AWS. Attraverso moduli dedicati, impareranno inoltre a sviluppare o a far emergere soft skill fondamentali per il ruolo come spirito d’iniziativa, intraprendenza, saper lavorare in gruppo, problem solving, capacità di analisi e ascolto attivo.

È già possibile candidarsi visitando la pagina: https://api.cving.com/v1/job-offers/id/3782102/. I requisiti dei candidati ideali sono: laurea in Statistica, Matematica, Fisica, Ingegneria, Informatica, diploma di tipo tecnico (o Its), passione per il mondo it (nello specifico per l’ambito sistemistico) e ottima conoscenza della lingua inglese.