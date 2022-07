Meteo killer nel paese sotto scacco dei talebani e forti piogge e inondazioni in Afghanistan con decine di vittime: i morti accertati sarebbero 39

In Afghanistan “piove sul bagnato” con forti piogge e inondazioni e con decine di vittime: crisi energetica, blackout e meteo inclemente mettono il paese in ginocchio. Ma in questi giorni le vittime le stanno facendo soprattutto le forti piogge fuori stagione.

Forti piogge e inondazioni in Afghanistan

Quelle violentissime precipitazioni hanno provocato inondazioni che hanno ucciso almeno 39 persone. Purtroppo i media spiegano che fra di esse ci sono nove bambini. Il dato è stato confermato dalle Nazioni Unite, che hanno anche precisato che la conta delle vittime è ancora in corso e che allo stato ci sarebbero altre quattordici persone che sono rimaste ferite.

Smottamenti e ordigni bellici esposti

Le piogge, inoltre, hanno causato lo smottamento della terra ed hanno esposto ordigni inesplosi provenienti da non meno di quarant’anni continuati di guerre e conflitti.

Spesso, secondo le agenzie internazionali, le mine che nel tempo erano rimaste a profondità di “sicureza” tornano a pochi centimetri dal suolo perfettamente funzionanti e scoppiano. Ma ci sono anche altri problemi: a causa della crisi economica sia Kabul che Islamabad per il Pakistan stanno facendo incetta di carbone, ma i blackout frequenti e le inondazioni che stanno facendo così tante vittime hanno reso la situazione ancora più grave.