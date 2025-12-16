Fortidia annuncia una partnership strategica con BC Partners per accelerare la crescita internazionale

Milano, 16 dicembre 2025 - Fortidia, piattaforma globale leader nei servizi di spedizione, logistica e marketing, annuncia di aver sottoscritto un accordo definitivo per la cessione a BC Partners, primaria società internazionale di investimento, di una quota di maggioranza finora detenuta dalla famiglia fondatrice Fiorelli e da fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. ("Oaktree"). Paolo Fiorelli, Presidente e CEO di Fortidia, manterrà una partecipazione significativa nella Società e proseguirà nel suo ruolo, collaborando con BC Partners per accelerare la prossima fase di sviluppo. I termini dell'operazione non sono stati resi noti. Il closing è soggetto alle consuete approvazioni regolamentari.

Fondata nel 1993 e con sede a Milano, Fortidia è leader globale nella fornitura di servizi di spedizione, logistica e marketing, rivolti principalmente a micro, piccole e medie imprese (“MPMI”). Operando attraverso molteplici brand in franchising tra cui – tra gli altri – Mail Boxes Etc., AlphaGraphics, World Options e PostNet, Fortidia svolge un ruolo chiave nella catena del valore dei servizi di spedizione, imballaggio, logistica oltre che nelle soluzioni di marketing. La Società rappresenta un player di riferimento nei servizi logistici end-to-end e nelle attività a supporto delle attività delle aziende, e registra una presenza significativa tra clienti online e offline in un mercato altamente frammentato a livello globale.

Paolo Fiorelli, Fondatore e CEO di Fortidia, ha dichiarato: “Questa operazione segna l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo per Fortidia. Siamo orgogliosi della rete globale e dei marchi che abbiamo sviluppato negli ultimi trent’anni. Il team di BC Partners è il partner strategico ideale per accelerare la nostra prossima fase di crescita: hanno un solido track record e un’ottima reputazione in Italia e i valori condivisi, la profonda conoscenza del settore e le loro competenze operative saranno determinanti per esprimere tutto il nostro potenziale. Condividiamo una visione chiara: ampliare la nostra presenza a livello globale, rafforzare la nostra offerta di servizi generando così valore per i nostri clienti soprattutto attraverso la nostra rete globale di imprenditori affiliati. Desideriamo inoltre ringraziare sinceramente Mario Adario e il team di Oaktree per la collaborazione sino ad oggi.”

Paolo Notarnicola, Partner, Co-Head of Services e membro del Management Committee di BC Partners, ha commentato: “Siamo lieti di iniziare questa collaborazione con Paolo e il suo team. Questo investimento riflette il nostro continuo impegno nel supportare imprenditori d’eccellenza nel segmento dei servizi route-based, settore che conosciamo profondamente grazie a investimenti in realtà come GFL, GardaWorld e GES, e in cui continuiamo a vedere solidi trend di crescita. Il modello di business resiliente di Fortidia, la forte rete in franchising e la dinamica di crescita particolarmente attraente rendono la società un naturale complemento al portafoglio di BC Partners date le sue caratteristiche di ‘defensive growth’.”

Marco Castelli, Partner di BC Partners, ha aggiunto: “Questo investimento conferma la forza del nostro modello di sourcing differenziato, basato su una profonda competenza settoriale e su solide relazioni locali, che ci consente di individuare opportunità bilaterali ad alto potenziale e posizionarci come partner di riferimento. Guardando al futuro, collaboreremo strettamente con il management di Fortidia per accelerare crescita sia in Italia che a livello internazionale: ampliando l’offerta ai clienti, estendendo la rete globale di Fortidia e perseguendo operazioni di M&A in un mercato ancora fortemente frammentato.”

Mario Adario, Managing Director di Oaktree, ha dichiarato: “Fortidia è una realtà straordinaria con ancora tanto potenziale da esprimere. Desideriamo ringraziare Paolo Fiorelli e il suo team: è stato un onore collaborare con loro per più che triplicare la redditività della Società. Questo risultato è frutto di una visione condivisa, di un forte allineamento e di reciproca fiducia. Siamo certi che Paolo e la sua squadra proseguiranno questo percorso di crescita insieme al nuovo partner.”

Fortidia continuerà a operare con l’attuale team manageriale e con la propria struttura di brand, mantenendo un forte focus sull’assistenza alla clientela a livello globale, principalmente attraverso la rete di franchisee.

Jefferies ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di Fortidia e dei suoi azionisti, con un team guidato da Mauro Premazzi, Head of Italy Investment Banking. Fortidia è stata inoltre assistita da Sidley Austin LLP, PedersoliGattai e Paolo Ludovici di GPBL. BC Partners è stata affiancata da Latham & Watkins, Kirkland & Ellis, Facchini Rossi Michelutti, PwC e Bain & Co.