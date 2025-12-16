La Società rappresenta un player di riferimento nei servizi logistici end-to-end e nelle attività a supporto delle attività delle aziende, e registra una presenza significativa tra clienti online e offline in un mercato altamente frammentato a livello globale.
Fortidia annuncia una partnership strategica con BC Partners per accelerare la crescita internazionale
Milano, 16 dicembre 2025 - Fortidia, piattaforma globale leader nei servizi di spedizione, logistica e marketing, annuncia di aver sottoscritto un accordo definitivo per la cessione a BC Partners, primaria società internazionale di investimento, di una quota di maggioranza finora detenuta dalla famiglia fondatrice Fiorelli e da fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. ("Oaktree"). Paolo Fiorelli, Presidente e CEO di Fortidia, manterrà una partecipazione significativa nella Società e proseguirà nel suo ruolo, collaborando con BC Partners per accelerare la prossima fase di sviluppo. I termini dell'operazione non sono stati resi noti. Il closing è soggetto alle consuete approvazioni regolamentari.