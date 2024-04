Il programma è stato mandato in onda per la prima volta nel 1985 e da allora ha sempre continuato ad intrattenere il pubblico di Mediaset. Dalle 11 alle 13 viene trasmesso su Canale 5, mentre dalle 14 alle 15:20 passa su Rete4 con “Lo sportello di Forum“.

Forum, gli attori vengono pagati?

Dopo quasi 40 anni di produzione, Forum continua ad avere moltissimo seguito e a suscitare anche molto interesse. Il format è rimasto coerente con sé stesso sin dagli albori, rappresentando delle cause civili, con tanto di imputati e giudice.

Chi recita nelle cause

La prima domanda che tutti, dopo aver guardato anche solo una puntata della trasmissione, si sono fatti è se in tv ci siano persone reali o attori. Il quesito è stato posto alla padrona di casa, Barbara Palombelli, che dal 2013 è alla guida del programma. La conduttrice ha spiegato che le cause sono reali. Per quanto riguarda invece gli imputati si tratta per la maggior di persone che hanno vissuto una storia simile e che quindi riescono ad immedesimarsi nel ruolo. La presentatrice ha tuttavia sottolineato il fatto che in situazioni di emergenza si possa ricorrere a dei professionisti.

Quanto guadagnano gli attori

In ogni caso si tratta di interventi retribuiti. Al momento il programma non ha fornito una conferma ufficiale di quanto sia il cachet. Alcuni osservatori hanno presunto che si possa aggirare tra i 250 ai 500 euro. Alla luce di questo è bene tenere presente che tutti coloro che salgono sul banco degli imputati generalmente devono imparare la propria parte in poche ore. Un compito per nulla semplice.