La storia d’amore tra Sacha Baron Cohen e Isla Fisher è ufficialmente finita. I due si separano dopo 14 anni di matrimonio e tre figli.

Coppia di attori si separa dopo 14 anni di matrimonio: “Ci separiamo, è finita”

Una coppia di attori ha annunciato la separazione dopo 14 anni di matrimonio e tre figli. Il loro amore è finito e l’annuncio è arrivato sui profili Instagram. Lo hanno annunciato in modo scherzoso e questo fa pensare che siano riusciti a mantenere un buon rapporto. La coppia ha spiegato di aver deciso di separarsi dopo oltre 20 anni vissuti insieme, di cui 14 anni di matrimonio. “Dopo una lunga partita di tennis durate oltre 20 anni, stiamo finalmente mettendo giù le nostre racchette. Nel 2023 abbiamo presentato insieme i documenti per porre fine al nostro matrimonio” hanno annunciato.

Sacha Baron Cohen e Isla Fisher si lasciano dopo 14 anni di matrimonio

Ad annunciare questa inaspettata separazione sono stati l’attore e comico Sacha Baron Cohen e l’attrice Isla Fisher. “Abbiamo sempre dato priorità alla nostra privacy e abbiamo lavorato in silenzio verso questo cambiamento. Condivideremo per sempre la nostra devozione e l’amore per i nostri figli. Chiediamo che sia rispettata la nostra privacy” hanno dichiarato. Quasi un anno fa erano stati beccati in Grecia e sembravano felici. Il loro fidanzamento ufficiale è avvenuto nel 2004 e hanno avuto tre figli, ovvero Olive, nata nel 2007, Elula, nata nel 2010 e Montgomery Moses Brian, nato nel 2015.