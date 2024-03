L'attrice e il ballerino e coreografo hanno firmato per la loro separazione il mese scorso, in Francia, dove vivono

È stato confermato il divorzio tra l’attrice Natalie Portman e il ballerino-coreografo Benjamin Millepied, avvenuto il mese scorso in Francia, dove la coppia risiede.

Natalie Portman e Benjamin Millepied: ora il divorzio è ufficiale

Sebbene la notizia sia emersa solo recentemente, la separazione era stata avviata dalla stessa Portman lo scorso luglio, dopo il tradimento di Millepied con l’attivista Camille Etienne, fatto trapelare a maggio.

L’attrice, famosa per il suo impegno sullo schermo e la sua dedizione alla famiglia, ha focalizzato la sua attenzione sulla transizione delicata per i loro due figli, Aleph, 12 anni, e Amalia, 7. Un amico dell’attrice ha dichiarato a People: “La sua priorità principale è stata garantire una transizione agevole per i suoi figli. Lei e Ben amano davvero i loro figli e sono ugualmente concentrati sull’essere i migliori co-genitori possibili. Niente è più importante”.

Natalie Portman e Benjamin Millepied: la fine del loro matrimonio

Nonostante i tentativi iniziali di salvare il matrimonio per il bene dei bambini, il tradimento e i successivi sforzi di riconciliazione non hanno portato al successo. N. Portman, sebbene inizialmente credesse che la relazione tra Millepied ed Etienne fosse breve e insignificante, ha dichiarato di sentirsi umiliata, dopo un anno difficile, l’attrice emerge più forte, trovando gioia nella famiglia, gli amici e il lavoro.

L’incontro tra Portman e Millepied nel 2009 sul set del film “Il Cigno Nero” sembrava il preludio a una storia d’amore eterna. Tuttavia, l’imprevedibile ha avuto la meglio su questa coppia celebre, portandoli ora a una nuova normalità come famiglia separata.