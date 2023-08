Dopo 11 anni di matrimonio, Natalie Portman e Benjamin Millepied si sono lasciati. Sembra che i due abbiano deciso di dirsi addio dopo un tradimento dell’uomo con una donna molto conosciuta.

Natalie Portman e Benjamin Millepied si sono lasciati

Matrimonio al capolinea per Natalie Portman e Benjamin Millepied. Stando a quanto sostiene Us Weekly, i due si sono lasciati dopo 11 anni di unione coniugale e due figli, Aleph e Amalia. Secondo i beninformati, l’attrice e il ballerino e coreografo francese si dono detti addio a causa di un tradimento di lui.

Benjamin ha tradito Natalie con Camille Etienne

Pare che Benjamin abbia tradito Natalie con la 25enne Camille Etienne, una giovane attivista per il clima. La Portman, soprattutto per il bene dei figli, gli avrebbe comunque dato un’altra possibilità. Alla fine della fiera, però, non sarebbe riuscita a perdonare Millepied.

Natalie Portman non perdona il tradimento di Benjamin Millepied

Anche se Natalie ha fatto di tutto per recuperare il matrimonio con Benjamin, non è riuscita a perdonare il tradimento. L’attrice avrebbe scoperto la tresca lo scorso marzo, ma soltanto adesso avrebbe deciso di chiudere il rapporto con il padre dei suoi figli. Per il momento, né la Portman e né tantomeno Millepied hanno confermato l’indiscrezione.