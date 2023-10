Non sono bastati “Buona volontà, la disponibilità a fare concessioni e tacere ogni tanto“, i tre segreti che Meryl Streep aveva rivelato in un’intervista a Vogue per assicurare la longevità di un matrimonio. Dopo ben 45 anni di vita assiema l’attrice premio Oscar ha detto addio al marito, lo scultore Don Gummer.

Meryl Streep dice addio al marito scultore Don Gummer dopo 45 anni

Anche gli amori apparentemente più solidi possono finire: dopo una vita insieme- ben 45 anni!- quattro figli e cinque nipoti, si separano le vite di Meryl Streep e Don Gummer. La notizia è stata diffusa da “Page Six”, la rubrica di gossip del New York Post, dalle cui pagine è trapelato anche che la coppia conduceva vite separate da ormai sei anni. L’attrice, che ha vinto l’Oscar tre volte per “Kramer contro Kramer”, “La Scelta di Sophie” e “The Iron lady”, è stata vista l’ultima volta insieme al marito in un evento pubblico nel 2018, in occasione della cerimonia per la statuetta dorata.

Leggi anche: Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: “Separati ma più uniti che mai”

L’attrice e lo scultore dichiarano “Ci prenderemo sempre cura l’uno dell’altra”

La relazione tra lo scultore Don Gummer e l’attrice premio Oscar Meryl Streep era iniziata nel 1978, anno in cui i due erano stati presentati dal fratello di lei: non è passato nemmeno un anno prima che la coppia decidesse di convolare a nozze. Dopo ben 45 anni di vita in cui hanno condiviso tutto e accolto quattro figli e cinque nipoti, i due anno però deciso di dirsi addio. «Ci prenderemo sempre cura l’uno dell’altra», hanno dichiarato quando hanno annunciato la fine della propria relazione, che è finita definitivamente dopo aver condotto vite separate per sei anni. Recentemente, Meryl Streep ha partecipato ai Princesa de Asturias Awards dove ha emozionato il pubblico con un toccante discorso sull’empatia.

Leggi anche: Rupert Murdoch ha comunicato il divorzio a Jerry Hall tramite mail: “Ti contatterà il mio avvocato”