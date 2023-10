Fotoregali.com: scopri oltre 500 opzioni di doni personalizzati per ogni mome...

Ecco come trovare il regalo perfetto con Fotoregali.com, che permette di personalizzare tantissimi oggetti!

Fotoregali.com, nato nel 2006, si è rapidamente imposto come leader nel settore della stampa su materiali speciali in Italia. Con oltre 500 opzioni disponibili, dalle cover per smartphone alle coperte personalizzate, ogni prodotto è un veicolo di emozioni autentiche, reso unico dal potere delle immagini.

Gli articoli che figurano nella proposta del negozio digitale sono realizzati da un team di artigiani professionisti e stampati in HD, utilizzando esclusivamente supporti di elevata qualità. Centinaia sono le opzioni tra cui l’utente può scegliere: borracce in acciaio, infradito, plaid, stampa su tela online, cuscini, capi d’abbigliamento, zerbini e tazza personalizzata.

I gadget sono facilmente personalizzabili anche da quanti hanno poca dimestichezza con la tecnologia. Dopo aver selezionato il prodotto desiderato, basta caricare la foto e aggiungere scritte, loghi o clip-art. I grafici del team aziendale esaminano ogni immagine, correggendo i difetti e regolando la luminosità. Al termine del processo è disponibile un’anteprima in 3D gratuita.

I prodotti personalizzati di Fotoregali.com sono perfetti per essere donati in qualunque ricorrenza speciale. Si tratta di idee regalo Natale, San Valentino, compleanno, laurea o anniversario capaci di comunicare emozioni autentiche e sincere.

Oltre agli articoli, il cliente ha l’opportunità di acquistare dei buoni regalo, dell’importo a scelta, per fare un pensiero originale e fuori dagli schemi. Invece, con la promo “Porta un amico”, sia chi è già cliente che il nuovo iscritto riceve un buono di credito da spendere per il prossimo ordine. Senza scordare, chiaramente, le convenienti riduzioni fino al 30%, raccolte nell’apposita sezione “Offerte”.

In caso di dubbi e perplessità durante la fase di personalizzazione di un articolo, di domande o bisogno di assistenza, anche nella fase post-vendita, è attivo un preparato servizio di customer care, formato da professionisti. Può essere contattato via WhatsApp o numeri di telefono.

Per ciò che riguarda i pagamenti, le modalità implementate assicurano massima trasparenza e protezione: PayPal, carta di credito, contrassegno e bonifico bancario.

Le spedizioni si realizzano in appena 24/48 ore e vengono portate direttamente a casa del cliente da corrieri autorevoli e affidabili. Infine, diventano gratuite per acquisti di oltre 39 euro.