Frana di grandi dimensioni a Volastra

La notte scorsa, i tecnici della Provincia della Spezia sono stati chiamati a intervenire lungo la strada provinciale 51, nota come ‘dei Santuari’, a causa di una frana di notevoli proporzioni. Questo evento ha interessato il versante sopra la carreggiata, causando un’invasione del fondo stradale che ha reso necessario un intervento immediato.

Le forti piogge della scorsa settimana hanno aggravato la situazione, portando a un movimento franoso significativo.

Intervento e chiusura della strada

Un primo sopralluogo ha confermato l’entità del danno, e sul posto sono intervenuti anche i rappresentanti dell’Amministrazione comunale locale. Per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei residenti, il tratto della provinciale interessato dalla frana è stato chiuso al traffico. Questa chiusura rimarrà in vigore fino a quando non sarà completato l’intervento necessario per la messa in sicurezza della zona. I tecnici stanno lavorando per valutare la situazione e stabilire le misure da adottare.

Prossimi passi e valutazioni future

Nei prossimi giorni, con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, è previsto un sopralluogo più dettagliato nella zona sovrastante la carreggiata. Questo controllo sarà fondamentale per determinare l’entità del movimento franoso e per pianificare un intervento definitivo. È importante sottolineare che, nonostante l’interruzione viaria, tutte le abitazioni della zona rimangono accessibili tramite percorsi alternativi, garantendo così la mobilità dei residenti.