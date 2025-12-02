Francesca Albanese: Niente Cittadinanza Onoraria a Firenze

La decisione della sindaca di Firenze, Sara Funaro, di non conferire la cittadinanza onoraria alla relatrice Onu Francesca Albanese ha suscitato un dibattito acceso. Questo annuncio è giunto a pochi giorni dalla prevista discussione in commissione pace presso Palazzo Vecchio, fissata per il 3 dicembre.

Le motivazioni di Funaro

Funaro ha chiarito che, pur riconoscendo l’importante lavoro di Albanese all’interno delle Nazioni Unite, ritiene che in troppe occasioni la relatrice abbia enfatizzato messaggi che generano divisioni piuttosto che promuovere la pace.

La sindaca ha dichiarato: “Firenze è storicamente una città che ha sempre cercato di costruire ponti e non barriere”.

Il caso della redazione de La Stampa

Un episodio che ha contribuito a questa decisione è stata l’irruzione nella sede del quotidiano La Stampa, un atto che la sindaca Funaro ha condannato con fermezza. “Non è accettabile che simili gesti siano giustificati da ideali di pace. La violenza contro i giornalisti è inaccettabile e deve essere denunciata senza riserve”, ha sottolineato. Inoltre, ha aggiunto che “le parole di Albanese su questo fatto sono state inadeguate e non in linea con i principi democratici”.

Firenze e il messaggio di pace

La sindaca ha sottolineato che Firenze possiede una lunga tradizione di dialogo e tolleranza, che affonda le radici nell’epoca di Giorgio La Pira. Questo figura è nota per il suo impegno nella creazione di rapporti pacifici tra culture diverse. “Abbiamo sempre cercato di promuovere il dialogo, anche nei momenti di conflitto”, ha dichiarato Funaro, citando iniziative come la serie di incontri tra sindaci del Mediterraneo per discutere di pace.

Le azioni per la pace e la solidarietà

Funaro ha messo in evidenza le diverse iniziative che la città ha intrapreso per sostenere il popolo palestinese. Tra queste, l’esposizione di simboli di solidarietà e l’accoglienza di famiglie in difficoltà. “Sono sempre stata una sostenitrice di una soluzione pacifica per la questione israelo-palestinese, credendo fermamente nella necessità di due stati per due popoli“, ha dichiarato, sottolineando che non è accettabile ogni equiparazione tra il governo israeliano e il suo popolo.

Reazioni e considerazioni

La posizione di Funaro ha suscitato reazioni in diverse città italiane, dove si erano avviati percorsi simili per conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. La sindaca ha affermato: \”Ognuno è libero di prendere le proprie decisioni, ma Firenze ha una responsabilità unica nel rappresentare un messaggio di unità e pace a livello globale\”, evidenziando che la sua scelta è guidata dal desiderio di mantenere i valori storici e culturali della città.

In un contesto di crescente tensione sociale e politica, la decisione di non conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese assume un significato rilevante. Questa scelta da parte della leadership fiorentina mira a preservare l’integrità e la storia di una città nota per il suo impegno nella costruzione della pace.