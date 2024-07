Francesca Chillemi ha un nuovo amore. L’attrice è stata paparazzata a Capri insieme ad un noto imprenditore che risponde al nome di Eugenio Grimaldi. Che fine ha fatto Stefano Rosso?

Francesca Chillemi ha un nuovo amore

Il settimanale Gente ha pizzicato Francesca Chillemi in compagnia di un noto imprenditore, Eugenio Grimaldi. Stando a quanto sostengono i beninformati, è lui il nuovo amore dell’attrice. A quanto pare, la storia con Stefano Rosso, padre di sua figlia Rania, è finita.

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi a Capri

I paparazzi di Gente hanno immortalato Francesca Chillemi e il nuovo amore in vacanza a Capri, durante un’uscita in scooter. Entrambi hanno cercato di nascondersi alla vista dei fotografi, ma non sono riusciti nel loro intento. Si tratta della prima foto di coppia dopo settimane di chiacchiericcio.

Chi è Eugenio Grimaldi?

Eugenio Grimaldi ha 38 anni ed è il rampollo di una famosa famiglia di armatori napoletani. E’ lui, a quanto pare, il nuovo amore di Francesca. La storia con Stefano Rosso, padre dell’unica figlia Rania, è iniziata nel 2015 e dovrebbe essere giunta al capolinea recentemente, poco prima della festa del suocero, patron del famoso brand di moda.