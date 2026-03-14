Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: la crisi per la maternità che ha portato alla fuga di casa

Francesca Cipriani confessa a Monica Setta di aver preso le valigie e lasciato la casa per la frattura sul tema della maternità; dietro le quinte è scoppiata in lacrime e parla anche degli attacchi degli hater

Nel corso dell’ultima puntata di Storie al Bivio condotta da Monica Setta, è emerso un episodio personale che ha catalizzato l’attenzione del pubblico: Francesca Cipriani ha rivelato di aver lasciato la casa coniugale a causa di una profonda divergenza sulla maternità. La notizia è arrivata in mezzo a ospiti come Rossella Erra, Jessica Morlacchi e Natasha Stefanenko, ma è stato il racconto della showgirl a creare il momento più carico di emozione. In studio, tra domande raccolte e parole dette a cuore aperto, è riemersa la tensione tra desiderio di famiglia e ritmi lavorativi.

La scena si è fatta ancora più intensa quando la conduttrice ha raccontato che la stessa Cipriani, pochi minuti prima di entrare in onda, aveva avuto un crollo emotivo nel backstage. In quel contesto si è parlato di un tema concreto e doloroso: l’attesa prolungata per diventare genitori e la pressione che ne deriva. Le rivelazioni hanno dato forma a una crisi coniugale che non passa per tradimenti ma per aspettative di vita differenti, mettendo in luce quanto la questione della maternità possa incidere sulle relazioni.

Il racconto del backstage e il pianto prima della diretta

Secondo il racconto di Monica Setta, la reazione di Francesca Cipriani è stata visibile anche lontano dalle telecamere: è scoppiata in lacrime dietro le quinte e ha dovuto raccogliere le forze per entrare in studio. La conduttrice ha chiesto direttamente se il rapporto con Alessandro Rossi fosse in crisi e se il loro affetto si fosse incrinato proprio sul tema di un figlio che tarda ad arrivare. La showgirl ha ammesso il crollo emotivo, spiegando che il desiderio di diventare mamma è sempre stato un punto fermo per lei e che l’attesa, a 41 anni, pesa in modo diverso.

Cosa è stato detto in diretta

Nel dialogo in onda, Cipriani ha raccontato di non aver affrontato la questione come un semplice litigio: ha preferito parlare di un dolore profondo legato a un sogno di maternità che sembra rimandato. Ha confermato di aver preso le sue cose e di essere andata via di casa, una decisione che l’ha sorpresa quanto i suoi interlocutori. In studio la parola chiave è stata attesa, quel tempo imposto da opportunità lavorative e incertezze esterne che, nel suo racconto, hanno logorato la pazienza e il bisogno biologico ed emotivo di diventare madre.

Motivazioni della rottura: lavoro, età e pressioni esterne

Nella versione di Francesca Cipriani, il nodo centrale non è un tradimento ma la richiesta di posticipare un progetto di famiglia: Alessandro Rossi avrebbe chiesto tempo per affrontare problemi legati al lavoro e per cercare stabilità prima di pensare a un figlio. Questa richiesta, però, si è scontrata con l’urgenza personale di Cipriani, che ha sottolineato il peso dell’età e di un desiderio coltivato a lungo. La tensione si è aggravata anche a causa di commenti esterni, trasformando una questione privata in un caso di cronaca rosa mediatica.

Il ruolo degli hater nello stato emotivo

Oltre alla disputa interna alla coppia, la showgirl ha denunciato il peso degli hater che le hanno rivolto insulti e inviti offensivi, suggerendole perfino di ‘andare all’estero’ per avere figli. Cipriani ha detto che questi attacchi le hanno causato ulteriore sofferenza, perché sparse di false informazioni sulla sua capacità di diventare madre. L’accumulo di giudizi pubblici, insieme all’incertezza familiare, ha contribuito a un quadro emotivo fragile che ha sfociato nella decisione di allontanarsi temporaneamente dalla casa coniugale.

Futuro incerto ma volontà di non rinunciare al matrimonio

Nonostante la tensione, Francesca Cipriani ha espresso la speranza di non arrivare alla separazione: il legame matrimoniale, celebrato davanti a Dio, rappresenta per lei un valore da preservare. Ha però ribadito di sentirsi profondamente ferita e di aver bisogno di tempo per metabolizzare la situazione. Ha promesso a Monica Setta che tornerà nel programma per aggiornare il pubblico su eventuali sviluppi, lasciando aperta la porta a un possibile riavvicinamento, ma anche alla necessità di rispetto e comprensione nel percorso che ha davanti.

In chiusura, il caso ha ricordato come la cronaca rosa televisiva continui a trovare spazio attraverso conduttori come Monica Setta e Caterina Balivo, capaci di trasformare vicende private in discussioni pubbliche sul significato del matrimonio, della famiglia e della tutela delle emozioni personali. Per ora resta l’attesa di un nuovo capitolo che potrà chiarire se la coppia supererà questa fase o se la decisione di separarsi diventerà definitiva.