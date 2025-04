La ballerina di Amici svela dettagli sulla sua nuova relazione in un'intervista esclusiva.

Un nuovo inizio per Francesca Tocca

Francesca Tocca, nota ballerina professionista e protagonista del programma Amici di Maria De Filippi, si prepara a svelare un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Dopo la fine del matrimonio con Raimondo Todaro, la danzatrice sembra aver ritrovato l’amore tra le braccia di Davide Greco, il famoso “barbiere dei vip”. La notizia, che ha già fatto il giro dei social, sarà confermata durante la sua ospitata a Verissimo, prevista per domenica 13 aprile.

Il mistero dell’amore ritrovato

La trasmissione di Canale 5 ha annunciato l’intervento di Tocca con un post sui propri profili social, lasciando intendere che la ballerina condividerà dettagli intimi e significativi sulla sua nuova relazione. L’emoij del cuore rosso passione utilizzato nel post ha alimentato ulteriormente le speculazioni riguardo alla sua vita privata. Da settimane, infatti, si vocifera che Francesca abbia trovato serenità accanto a Greco, noto per le sue acconciature ai rapper più in voga del momento, come Guè Pequeno e Sfera Ebbasta.

La fine di un’era

Il matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro, che ha dato vita a una figlia di 12 anni, Jasmine, è giunto al termine dopo un periodo di crisi. I due ex coniugi hanno dichiarato di voler mantenere un buon rapporto per il bene della loro bambina, ma non hanno fornito dettagli sui motivi della separazione. La ballerina, durante l’intervista a Verissimo, potrebbe anche chiarire alcuni aspetti legati alla rottura, che ha suscitato grande interesse tra i fan.

Un futuro luminoso

Nonostante la fine del matrimonio, Francesca Tocca sembra aver voltato pagina e si prepara a raccontare la sua nuova vita a Verissimo. La sua storia con Davide Greco, se confermata, rappresenterebbe un importante passo avanti per la ballerina, che ha vissuto momenti difficili negli ultimi tempi. La curiosità dei fan è palpabile, e molti attendono con ansia di scoprire se la danzatrice condividerà ulteriori dettagli sulla sua nuova relazione e sulla sua vita dopo Todaro.