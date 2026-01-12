Francesca Tocca Rivela Tutti i Retroscena della Sua Relazione con Raimondo Todaro

Durante un’intervista a Verissimo, andata in onda l’11 gennaio, Francesca Tocca ha deciso di rompere il silenzio riguardo alla sua separazione da Raimondo Todaro. La ballerina ha messo da parte le diplomazie, rivelando dettagli significativi sulla fine della loro relazione, contrariamente a quanto dichiarato dal coreografo.

Francesca ha chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto da Todaro, non è mai stata realmente felice dopo la loro separazione.

Ha affermato che, sebbene lui avesse parlato di un presunto stato di solitudine, in realtà era impegnato in una nuova relazione con una giovane di Catania, che ha persino presentato ai suoi genitori.

Le accuse di infedeltà e la verità sulla separazione

Nel corso dell’intervista, Francesca ha fatto riferimento all’ultima apparizione di Raimondo a Verissimo, dove lui aveva dichiarato che la causa della loro rottura era la sua infelicità. Tocca ha negato questa versione dei fatti, sostenendo che l’ex marito non ha mai preso le sue responsabilità riguardo alla fine del loro matrimonio. “Se tu mancati di rispetto e fai cose per le quali non posso più avere fiducia, è normale che mi senta infelice”, ha affermato.

I dettagli non raccontati

Francesca ha spiegato che, fino ad ora, ha evitato di entrare in dettagli privati, ma ha sentito la necessità di farlo per tutelare la sua reputazione e non lasciare spazio al gossip. Ha aggiunto di aver scoperto che Todaro aveva intrattenuto relazioni durante il loro matrimonio, un fatto che ha profondamente deluso la ballerina. “Non avrei mai pensato di lasciarlo”, ha dichiarato, sottolineando che l’amore per lui era ancora presente.

Francesca ha anche toccato il tema della sua relazione con Valentin Alexandru, un giovane ballerino conosciuto durante la sua partecipazione a Amici. Ha precisato che questa relazione è avvenuta solo durante la prima separazione da Todaro e non si è mai sovrapposta al matrimonio. “Ho tradito la sua fiducia, è vero, ma c’erano ragioni profonde dietro le mie scelte”, ha spiegato.

Le smentite su Baby Gang

Inoltre, ha smentito con fermezza le voci che la volevano coinvolta con Baby Gang, chiarendo che il loro rapporto è sempre stato di tipo professionale. “Non voglio nessuno nella mia vita in questo momento”, ha dichiarato, enfatizzando il suo desiderio di trovare serenità personale lontano dai gossip. La ballerina ha affermato che il rispetto è fondamentale e che non intende più tacere di fronte a versioni distorte dei fatti.

Oggi, i rapporti tra Francesca e Raimondo sono ridotti al minimo, comunicano solo per il bene della loro figlia. “La rabbia è svanita, ma il sentimento sta lentamente svanendo”, ha concluso Tocca, segnando un distacco definitivo dal passato.