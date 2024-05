Francesco Benigno è tornato a scagliarsi contro una donna. Dopo Vladimir Luxuria è il turno di Alessandra Di Sanzo, sua collega nel film Mery Per Sempre e amica della conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Francesco Benigno contro Alessandra Di Sanzo

Dopo la cacciata dall’Isola dei Famosi, Francesco Benigno continua a far parlare di sé. Nelle ultime ore, l’uomo è tornato a scagliarsi contro una donna. Questa volta la protagonista delle sue invettive non è Vladimir Luxuria, ma Alessandra Di Sanzo. I due attori hanno lavorato insieme nel film Mery Per Sempre e, a quanto pare, si sono sentiti dopo l’abbandono del reality da parte dell’interprete palermitano.

Le parole di Francesco Benigno

Nel corso di una vecchia diretta social, Benigno ha fatto ascoltare alcuni messaggi audio di Alessandra in cui si sente che lei gli dice di procedere per vie legali contro lo staff dell’Isola dei Famosi. La Di Sanzo, in seguito, è stata intervistata e non ha avuto belle parole per Francesco. E’ per questo che l’attore palermitano si è scagliato contro di lei. Ha dichiarato:

“Pettegola, ipocrita e pure bugiarda ma tanto stai certa che non la crede nessuno e inequivocabile il tono e la cattiveria dei suoi vocali”.

Cosa ha detto Alessandra Di Sanzo su Francesco Benigno?

Alessandra Di Sanzo, ospite di Radio Cusano, si è scagliata contro Benigno perché lui ha fatto ascoltare sui social i suoi audio. Ha dichiarato: