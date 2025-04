Francesco Schettino, l’ex comandante della Costa Concordia, ha deciso di rinunciare alla richiesta di semilibertà. La notizia è stata comunicata dal suo avvocato, Francesca Carnicelli, che ha spiegato le ragioni dietro questa scelta. Secondo quanto riportato, le difficoltà legate alla proposta lavorativa presentata al tribunale di Sorveglianza di Roma hanno spinto Schettino a fare un passo indietro.

Le motivazioni della rinuncia

Il legale ha chiarito che la decisione di chiudere il procedimento è stata presa direttamente da Schettino, poiché non sussistevano più le condizioni necessarie per proseguire. “In futuro, se ci saranno i presupposti per poterla proporre di nuovo, lo faremo”, ha aggiunto l’avvocato, lasciando aperta la possibilità di una nuova richiesta. Attualmente, Schettino ha la possibilità di usufruire di permessi per uscire dal carcere, ma la rinuncia alla semilibertà segna un ulteriore capitolo nella sua complessa vicenda legale.

Il contesto della tragedia

La storia di Francesco Schettino è indissolubilmente legata alla tragedia della Costa Concordia, avvenuta nel gennaio 2012, quando la nave da crociera si incagliò al largo dell’isola del Giglio. L’incidente costò la vita a 32 persone e lasciò centinaia di feriti. Schettino è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il suo ruolo nella tragedia, una sentenza che ha suscitato un ampio dibattito sull’operato del comandante e sulla sicurezza marittima.

Le ripercussioni legali e sociali

La rinuncia alla semilibertà non è solo una questione legale, ma anche sociale. Schettino è diventato un simbolo della cattiva gestione della sicurezza in mare e della responsabilità dei comandanti. La sua figura continua a essere al centro di polemiche e discussioni, non solo per il suo operato durante il naufragio, ma anche per le sue successive scelte legali. La decisione di rinunciare alla semilibertà potrebbe influenzare l’opinione pubblica e il modo in cui viene percepito il suo percorso di riabilitazione.