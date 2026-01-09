La tempesta Goretti si è abbattuta sulla Francia, lasciando circa 320mila abitazioni senza corrente elettrica. Inoltre, sono al momento due i feriti gravi nel Nord del Paese. La situazione.

Tempesta Goretti: due feriti gravi in Francia

Con raffiche di vento che hanno, in alcune zone, superato i 200km/h, la tempesta Goretti si è abbattuta nelle scorse ore sulla Francia.

Sono due i feriti gravi nel Nord del Paese, un ragazzo di 26 anni ricoverato in ospedale dopo essere caduto dal tetto della propria abitazione nel tentativo di sistemare una tegola, come riferisce la prefettura di zona. L’altro ferito, un 43enne in circostanze simil nel distretto di Aisne.

Tempesta Goretti, in Francia 320mila case rimaste senza corrente elettrica

Il passaggio delle tempesta Goretti in Francia ha causato, come detto, due feriti gravi, un 26enne e un 43enne. Inoltre sono circa 320mila le case rimaste senza corrente elettrica per colpa della tempesta. Sulla Manica, che questa notte è stata osta in allerta rossa per i forti venti, il colosso energetico Edf ha scelto di interrompere l’attività del reattore Epr di Flamanville. Intanto l’agenzia Météo-France ha annunciato un progressivo ritorno alla normalità con i venti che, come detto in precedenza, hanno sfiorato anche i 200km/h sul litorale della Normandia.