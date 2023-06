Francia: Meloni, 'senza fiato di fronte a atto mostruoso Annecy, rabbia e dolore'**

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Rabbia e dolore per quanto avvenuto ad Annecy, in Francia, dove alcuni bambini sono stati accoltellati e con loro degli adulti. Rimango senza fiato di fronte a un atto così mostruoso. Solidarietà alle vittime di questa brutale violenza e a tutto il popo...

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – "Rabbia e dolore per quanto avvenuto ad Annecy, in Francia, dove alcuni bambini sono stati accoltellati e con loro degli adulti. Rimango senza fiato di fronte a un atto così mostruoso. Solidarietà alle vittime di questa brutale violenza e a tutto il popolo francese". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.