Francia: Previsione di Crisi di Bilancio per il 2026

La situazione politica in Francia è sempre più tesa, con il rischio che il paese possa concludere l’anno senza un accordo sul bilancio. L’ex primo ministro ed attuale candidato presidenziale, Édouard Philippe, si sta rivelando un ostacolo significativo per il governo attuale, nonostante l’apparente alleanza tra le parti.

Martedì, un ministro ha espresso incredulità riguardo alla decisione del partito Horizons, guidato da Philippe, di astenersi o votare contro il bilancio della sicurezza sociale previsto per la prossima settimana.

Questa situazione potrebbe portare a conseguenze gravi, aumentando il rischio che la Francia si trovi a dover affrontare il 2026 senza un piano fiscale adeguato.

Le sfide del bilancio

La necessità di ridurre il deficit del bilancio sociale e quello statale è diventata cruciale. Gli esperti avvertono che, senza un piano solido, la Francia, la seconda economia dell’Unione Europea, rischia di apparire come un paese ingovernabile, avvicinandosi a una crisi del debito. Con un debito che attualmente ammonta a €3,4 trilioni, il governo mira a portare il deficit al di sotto del 5% del prodotto interno lordo nel prossimo anno.

Le reazioni politiche

Il primo ministro, Sébastien Lecornu, ha dichiarato che il bilancio per il prossimo anno dovrà riflettere queste ambizioni. Tuttavia, fonti vicine al suo entourage affermano che è consapevole del fatto che Philippe sta cercando di affermare una posizione politica e non è disposto a concedergli troppo potere. “Non significa che Philippe debba compromettere il bilancio”, ha commentato un collaboratore anonimo.

Philippe ha giustificato la sua posizione, affermando che il suo partito non può sostenere il progetto di legge sulla sicurezza sociale perché non affronta in modo adeguato il problema del deficit. Nonostante il suo partito controlli solo 34 seggi nell’Assemblea Nazionale, la loro influenza potrebbe rivelarsi determinante in un parlamento frammentato.

Strategie e conseguenze

La manovrabilità di Lecornu è ulteriormente complicata dalle divisioni politiche e dalla sua decisione di non utilizzare la clausola costituzionale 49.3 per far passare il bilancio. Questa scelta, inizialmente fatta per garantire la stabilità del governo, viene ora vista come un possibile errore strategico che potrebbe condurre a confusione e instabilità fiscale.

Possibili scenari futuri

Il leader conservatore Bruno Retailleau ha esortato Lecornu a rivalutare la sua posizione e a considerare l’attivazione della clausola 49.3 per garantire un bilancio che risponda agli interessi della nazione. Tuttavia, un simile passo comporterebbe rischi, poiché potrebbe innescare mozioni di sfiducia da parte dei legislatori, come già accaduto in passato.

In ogni caso, la possibilità di un blocco totale simile a quello degli Stati Uniti è ritenuta bassa. Gli organi legislativi possono approvare misure che consentano di prorogare il bilancio statale del 2025 nel nuovo anno. Inoltre, è possibile adottare leggi temporanee per garantire la solvibilità della rete di protezione sociale fino all’approvazione di un bilancio adeguato.

Un portavoce del governo, Maud Bregeon, ha dichiarato che ogni singolo parlamentare sarà responsabile del risultato del voto, e non solo i gruppi politici. “Non abbiamo un piano B,” ha aggiunto durante una conferenza stampa.

In un contesto internazionale, alcuni rappresentanti di altri paesi affermano che la Francia ha assunto una posizione in cui non si sente in dovere di contribuire ulteriormente, nonostante le pressioni per stabilire obiettivi climatici ambiziosi. Questo potrebbe influenzare ulteriormente le relazioni con i partner europei.