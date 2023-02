Una professoressa di spagnolo di 52 anni, che lavorava in una scuola cattolica privata a Sain-Jean-de-Luz, nel sud-ovest della Francia, è stata uccisa a coltellate da uno studente di 16 anni, che l’ha colpita al cuore.

Francia, professoressa uccisa a coltellate da uno studente di 16 anni

Una professoressa di spagnolo di 52 anni, di una scuola cattolica privata a Saint-Jean-de-Luz, è morta dopo essere stata accoltellata al cuore da uno studente di 16 anni. “Vi confermo che c’è stata un’aggressione con un coltello e che la vittima è appena deceduta” ha dichiarato Jérome Bourrier, il procuratore di Bayonne. Le forze dell’ordine, dopo aver fermato il giovane aggressore, hanno bloccato accessi ed uscite della scuola e gli alunni, che erano nascosti nelle aule, sono stati evacuati.

Secondo quanto riportato dai media locali, il 16enne soffrirebbe di disturbi psichiatrici e avrebbe dichiarato “di essere posseduto“, mentre aggrediva la professoressa. Lo ha confermato il quotidiano Le Figaro, spiegando che il ragazzo avrebbe “sentito delle voci la scorsa notte che chiedevano di uccidere la sua insegnante di spagnolo“. Pap Ndiaye, ministro dell’Istruzione, è atteso sul luogo e ha già espresso il cordoglio su Twitter. Anche il portavoce del governo, Olivier Veran, ha presentato le condoglianze alla famiglia della vittima.

Non è la prima volta che viene ucciso un insegnante sul lavoro

Non è la prima volta che un insegnante viene ucciso sul lavoro in Francia. Il 16 ottobre 2020 è stato ucciso un insegnante di storia, Samuel Pay, da parte di un islamista radicalizzato. Nel luglio del 2014 un insegnante di 34 anni è stato accoltellato e ucciso dalla madre di uno studente in una scuola di Albi. Nell’agosto 1996 un insegnante inglese di 51 anni è stato ucciso da due giovani, tra cui uno dei suoi studenti, che era stato bocciato alla maturità.

Quattro anni prima, un uomo di 53 anni, professore in un istituto per giovani in difficoltà, era stato ucciso da uno studente 15enne che aveva schiaffeggiato. Il 13 settembre un 15enne ha accoltellato alla gola un’insegnante di un liceo di Caen, di 63 anni, dimessa dall’ospedale pochi giorni dopo.