Francia, rafforzata sicurezza per match di Champions Psg-Barcellona

Milano, 9 apr. (askanews) – La sicurezza è stata “notevolmente” rafforzata a Parigi in vista della partita tra Psg e Barcelona al Parco dei Principi, dopo che il gruppo dello Stato Islamico ha reso pubblica una “chiara minaccia” per l’andata dei quarti di finale dei campioni della Ligue 1. Lo ha confmerato il ministro degli Interni Gérald Darmanin: “Per quanto riguarda la partita che si svolgerà nella regione parigina, il prefetto di polizia con cui ho parlato questa mattina molto presto, ha rafforzato notevolmente i mezzi di sicurezza, e la DGSI è particolarmente impegnata, senza entrare nei dettagli, per garantire ovviamente misure preventive di intelligence, se necessario curativa. A parte questa distinta minaccia menzionata pubblicamente dallo Stato Islamico, non ho, e lo dico francamente, elemento specifico, non sappiamo quale luogo possa essere particolarmente colpito, né in quali condizioni”