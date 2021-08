Francia: rimpatriato cittadino incarcerato in Turchia dal 2017 e condannato a 16 anni

Parigi, 17 ago. (Adnkronos) – Rimpatriato in Francia Fabien Azoulay, il cittadino francese che era incarcerato in Turchia dal 2017 per "importazione di droga". Dovrà scontare la sua pena in Francia. Ad annunciarlo sono i suoi avvocati. "E' la conclusione di una lunga battaglia durante la quale la mobilitazione dell'opinione pubblica è stata decisiva", scrivono gli avvocati.

Il francese di 43 anni, oggi, era stato condannato a 16 anni di carcere in Turchia per detenzione di stupefacenti. "E' una buona notizia, un grande sollievo e la conclusione di una mobilitazione collettiva e giusta", scrive in un tweet il segretario di Stato francese agli Affari europei, Clément Beaune.