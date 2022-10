Fratelli di 2 anni e 5 mesi sbranati e uccisi dai pitbull di casa, aggredita anche la madre

Sbranati e uccisi dai pitbull di casa: muoiono fratelli di 2 anni e 5 mesi. Aggredita anche la madre, ricoverata in condizioni gravi

Due fratellini, una piccola di 2 anni e un bimbo di 5 mesi, sono stati aggrediti e uccisi dai due pitbull di casa. La tragedia è avvenuta in Tennessee, in USA.

I cani si sono avventati prima sui ragazzini senza dargli scampo per poi attaccare anche la mamma che è intervenuta nel disperato tentativo di portarli in salvo.

La madre è stata ferita gravemente.

Sbranati e uccisi da pitbull di casa: cos’è successo

La tragedia si è consumata mercoledì scorso nel primo pomeriggio nell’abitazione di famiglia a Millington, nei sobborghi di Memphis che si trova nella contea di Shelby.

Le cause che hanno portato all’attacco violento dei due pitbull non sono chiare ma pare che i due cani vivessero da tempo con la famiglia.

Intorno alle 15.30 i due pitbull si sono avventati sui due piccoli che stavano giocando sbranandoli a morsi.

La madre è intervenuta per portarli in salvo ma per Hollace Dean Bennard, cinque mesi e Lilly Jane Benard, due anni non c’è stato niente da fare.

La madre, Kristie Jane Bennard, 30 anni, è stata aggredita dai pitbull e ferita gravemente. Sulla scena sono intervenuti i soccorsi che hanno dichiarato i due fratellini morti sul posto. La madre è stata trasportata d’urgenza al Regional One Health dove è stata ricoverata in condizioni critiche.

Un amico di famiglia ha fatto sapere che la donna è intubata ed attaccata al respiratore artificiale.

L’unica persona rimasta illesa nella tragedia è il padre dei due bambini e il marito della donna che non era presente al momento dei fatti.

I pitbull sono stati prelevati dal dipartimento locale di controllo degli animali che deciderà se sopprimerli. La donna aveva spesso condiviso le loro foto sui social mentre giocavano in casa o in giardino descrivendoli come “leoni domestici”. Non è chiaro se questi siano gli stessi cani dell’attacco di mercoledì.

