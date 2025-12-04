Friedrich Merz suggerisce l'uso dei fondi russi congelati per sostenere l'Ucraina

Nel cuore della politica europea, la tensione si fa palpabile mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz modifica i suoi piani di viaggio per affrontare una questione cruciale: l’accesso ai 165 miliardi di euro di beni russi congelati. Merz ha annullato un viaggio programmato in Norvegia per recarsi a Bruxelles, dove intende discutere con leader europei come Bart De Wever e Ursula von der Leyen per raggiungere un accordo che possa convincere il governo belga e rafforzare la credibilità dell’Unione Europea.

La situazione è ulteriormente complicata dalla crescente sfiducia nei confronti degli Stati Uniti, che sembra influenzare le decisioni europee riguardo alla crisi ucraina. Un recente colloquio tra Merz, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e altri leader europei ha sollevato preoccupazioni riguardo a possibili negoziati tra Washington e Mosca, escludendo l’Europa da decisioni fondamentali sulla sicurezza e la stabilità della regione.

Il piano di Merz: sbloccare i fondi russi

Nel suo intervento su un’importante testata tedesca, Merz ha messo in luce la necessità di utilizzare i fondi russi congelati come una forma di prestito per l’Ucraina. Secondo le sue stime, questi beni potrebbero coprire i costi finanziari e militari di Kiev per almeno due anni, permettendo al paese di affrontare le sfide in corso e di continuare a resistere all’aggressione russa.

Un messaggio forte a Mosca

Il cancelliere giustifica questa mossa come un atto di legittimità internazionale, sottolineando che si tratta di un segnale chiaro a Mosca: la continuazione del conflitto è priva di senso. Merz intende dimostrare che l’Europa non rimarrà in silenzio di fronte alle azioni aggressive della Russia e che ci sono misure concrete che possono essere adottate per sostenere l’Ucraina in questo momento critico.

Le conseguenze di un accordo europeo

Se Merz riuscisse a ottenere l’approvazione per questo piano, sarebbe un passo significativo per l’Unione Europea. La mancanza di un accordo prima del vertice dell’UE previsto per il 18 dicembre potrebbe portare a un vuoto finanziario per l’Ucraina, con ripercussioni potenzialmente devastanti per la stabilità della regione. Inoltre, l’assenza di un accordo potrebbe rappresentare un’umiliante sconfitta politica per l’Europa, che sta cercando di mostrare unità e determinazione nella sua risposta all’aggressione russa.

La reazione da Mosca

Le autorità russe hanno già avvertito che l’uso dei fondi congelati potrebbe portare a reazioni severe da parte di Mosca. Questo scenario mette in evidenza il delicato equilibrio che l’Europa deve mantenere tra la necessità di sostenere l’Ucraina e la gestione delle relazioni con la Russia. Tuttavia, per Merz e molti altri leader europei, la priorità resta la sicurezza e l’integrità territoriale dell’Ucraina.

Il piano di Friedrich Merz per utilizzare i fondi russi congelati potrebbe rappresentare una svolta decisiva nel supporto all’Ucraina e nella risposta europea all’aggressione russa. La prossima settimana sarà cruciale per determinare il futuro dell’Europa e dell’Ucraina, mentre i leader europei si preparano a discutere le soluzioni necessarie per affrontare questa crisi storica.