Un grave incidente stradale ha coinvolto due automobilisti lungo la Statale 42, nel territorio di Costa Volpino, al confine tra le province di Brescia e Bergamo. Lo scontro frontale, avvenuto in galleria nelle ore serali, ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi e ha provocato gravi conseguenze per i due conducenti coinvolti.

Spaventoso frontale in galleria a Costa Volpino: elisoccorso, ambulanze e automediche in emergenza

L’incidente si è verificato intorno alle 21:30 di ieri sera, sabato 21 marzo, all’interno della Galleria Lovere, dove lo scontro tra le due vetture ha generato una scena particolarmente critica, con i veicoli ridotti a un ammasso di lamiere. La macchina dei soccorsi si è attivata in maniera massiccia, coinvolgendo elisoccorso decollato da Brescia, automediche e diverse ambulanze delle realtà sanitarie locali.

Durante le operazioni di assistenza e messa in sicurezza, la galleria è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, causando disagi alla circolazione. Le indagini sulla dinamica dell’accaduto sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Clusone, che stanno valutando diverse ipotesi, tra cui una manovra azzardata oppure un possibile colpo di sonno, senza escludere ulteriori scenari.

Spaventoso frontale in galleria a Costa Volpino: le condizioni dei feriti

Come riportato da Brescia Today, le condizioni dei due uomini coinvolti — rispettivamente di 23 e 31 anni — risultano molto gravi a seguito del violento impatto frontale avvenuto nella serata di sabato 21 marzo lungo la Statale 42, nel territorio di Costa Volpino, al confine tra le province di Brescia e Bergamo. I conducenti sono rimasti bloccati negli abitacoli e sono stati liberati grazie all’intervento dei vigili del fuoco provenienti da Lovere, Clusone e Darfo, per poi essere affidati immediatamente alle cure del personale sanitario.

Dopo le prime cure sul posto, uno dei feriti è stato trasferito in condizioni critiche tramite elicottero agli ospedali civili di Brescia, mentre l’altro è stato ricoverato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.