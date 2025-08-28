Un violento frontale si è verificato ieri sera a Olginate, in provincia di Lecco, causando il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, tra cui ambulanza e forze dell’ordine, per prestare assistenza ai coinvolti e gestire la viabilità. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire le cause dello schianto.

Violento incidente a Olginate: tre feriti in via Milano

Nella serata di ieri, mercoledì 27 agosto, un grave incidente ha coinvolto due automobili lungo via Milano, a Olginate, intorno alle 20.40. Lo scontro frontale ha provocato il ferimento di tre persone: un ragazzo di 16 anni, un uomo di 54 anni e un ragazzo di 33 anni.

Sul luogo dell’impatto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica, insieme a due mezzi dei vigili del fuoco di Lecco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per estrarre i feriti dagli abitacoli.

Intervento complesso dei soccorsi e le condizioni dei feriti

L’impatto è stato così violento da richiedere un intervento delicato da parte dei vigili del fuoco, che hanno stabilizzato i veicoli e lavorato per liberare le persone intrappolate. Le autorità, insieme ai Carabinieri, stanno ricostruendo l’esatta dinamica dello scontro, mentre i feriti sarebbero stati trasportati all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo, ricevendo cure immediate senza complicazioni gravi.