Terrore su un bus a Roma. Un cittadino extracomunitario dopo essere stato richiamato dall’autista perché stava fumando lo aggredisce con una sega.

Roma, fuma sul bus, l’autista lo sgrida e viene aggredito con una sega

Un altro episodio di violenza a Roma, questa volta a bordo di un bus Atac, precisamente il numero 80 in zona Fidene.

L’autista del mezzo è stato aggredito con una sega da un uomo di origini marocchine, che era stato sgridato perché stava fumando a bordo. Secondo appunto le prime ricostruzioni l’autista, un uomo di 51 anni, avrebbe invitato il passeggero, 42enne extracomunitario, a spegnere la sigaretta. Quest’ultimo avrebbe tirato fuori una sega e avrebbe aggredito il conducente che è stato poi trasportato in codice giallo in ospedale.

Roma, arrestato il 42enne extracomunitario

Il 42enne di origine marocchina responsabile dell’aggressione con una sega a un autista dell’Atac, che lo aveva ripreso perché fumava a bordo, è stato fermato dalle autorità, giunte subito sul posto. A suo carico è scattato l’arresto con l’accusa di lesioni aggravate. Gli inquirenti stanno indagando per capire se l’uomo ha precedenti e valutando ulteriori ipotesi di reato, come la detenzione di oggetti atti a offendere. Inoltre, alcuni testimoni sono già stati ascoltati.