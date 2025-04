Un momento di grande emozione

Domani, la basilica di San Pietro si trasformerà in un luogo di raccoglimento e preghiera per l’ultimo saluto a Papa Francesco. La cerimonia, pur nella sua semplicità, promette di essere un evento carico di emozione, con la salma del Pontefice che sarà traslata da Casa Santa Marta.

I fedeli avranno l’opportunità di rendere omaggio al Papa argentino, in un momento che segna la fine di un’era e l’inizio di una nuova fase per la Chiesa cattolica.

Tre giorni di preghiera e lutto nazionale

In Italia, il lutto nazionale è stato proclamato per cinque giorni, con un invito a dieci minuti di raccoglimento in uffici e scuole, in coincidenza con l’inizio dei funerali. Questo gesto di rispetto sottolinea l’importanza di Papa Francesco non solo per la Chiesa, ma anche per il mondo intero. Durante i tre giorni di preghiera, la basilica sarà aperta con orari straordinari per permettere a tutti di portare il proprio saluto. La devozione a Santa Marta è già iniziata, con numerosi visitatori che si sono recati sul luogo per rendere omaggio.

Un afflusso straordinario di fedeli e dignitari

Si prevede un’affluenza straordinaria di oltre duecentomila persone, tra cui capi di Stato e leader religiosi da tutto il mondo. La presenza di figure come il Patriarca ecumenico Bartolomeo, amico fraterno di Francesco, evidenzia l’importanza del Pontefice nel dialogo interreligioso e nella promozione della pace. I funerali, che si terranno sabato 26 aprile, saranno presieduti dal cardinale decano Giovanni Battista Re e si svolgeranno sul sagrato della basilica, un luogo simbolico per la Chiesa cattolica.

Preparativi e cerimonia

Il Vaticano è in fermento per accogliere il lungo afflusso di fedeli. La sicurezza e la logistica sono state organizzate meticolosamente per garantire un evento fluido e rispettoso. La cerimonia inizierà con una processione che accompagnerà la salma di Francesco attraverso le piazze del Vaticano, un percorso che rappresenta il legame tra il Papa e il popolo. La Liturgia della Parola, presieduta dal cardinale camerlengo Kevin Farrell, segnerà l’inizio delle visite della gente, un momento di intima connessione tra i fedeli e il loro Pontefice.

Il futuro della Chiesa

Con la morte di Papa Francesco, i cardinali iniziano a prepararsi per il Conclave che porterà all’elezione del nuovo Papa. Le congregazioni iniziali si sono già svolte, con i cardinali che si sono riuniti per discutere i dettagli organizzativi e il giuramento di riservatezza. Sarà un processo delicato, in cui le scelte fatte influenzeranno il futuro della Chiesa. Il cardinale Gianfranco Ravasi ha sottolineato l’importanza di queste riunioni, che daranno indicazioni su come disegnare la Chiesa del futuro.