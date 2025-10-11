Altro brutto episodio sulle strade italiane che ha portato ad un incidente, in questo caso siamo al sud del paese ma si conferma nuovamente il pericolo a viaggiare a forte velocità su strada. Il sinistro protagonista di questo articolo ha coinvolto un solo mezzo anche se gli esiti sono ovviamente molto seri, cerchiamo di capire che cosa è accaduto e le condizioni delle vittime dell’incidente.

Incidente sulla SP15: coinvolta una donna

Lo schianto è avvenuto la scorsa notte sulla strada provinciale SP15 che collega i paesi di Novoli e Veglie come riportato anche dal sito Quotidianodipuglia.it un furgone è uscito di strada dopo che chi si trovava alla guida ha perso il controllo.

Al volante vi era una donna che è stata aiutata dai vigili del fuoco a fuoriuscire dal mezzo cappottato, le difficoltà sono sopraggiunte nonostante la donna non fosse incastrata tra le lamiere del mezzo.

Ancora oscura la causa

Il personale presente sul luogo dell’incidente non è ancora riuscito a diramare l’esatta dinamica dell’accaduto, per questo saranno necessarie ancora diverse ore.

E’ però ipotizzabile che il furgone possa essere finito fuoristrada a causa dell’alta velocità o di un guasto tecnico-meccanico dato che la donna era vigile e cosciente al momento dell’estrazione dal veicolo.