Tragedia nella notte a Bolgare, nel Bergamasco: una ragazza di 20 anni è morta in un terribile incidente frontale.

Bolgare, terribile incidente frontale nella notte: coinvolti 5 giovanissimi

Un venerdì sera finito in tragedia. Intorno alle ore 2.30 a Bolgare, in provincia di Bergamo, c’è stato un terribile incidente frontale. Lo scontro tra due auto, una con a bordo una ragazza di 20 anni da sola, l’altra, una Mercedes, con a bordo quattro giovani, tra i 20 e i 29 anni.

Lo scontro frontale lungo la Sp 91 bis e, secondo le prime ricostruzioni, la causa è stato un sorpasso azzardato. Le autorità hanno già effettuato tutti i rilievi necessari al fine di stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Bolgare, terribile incidente frontale nella notte: morta una ragazza di 20 anni

Questa notte, come visto, c’è stato un terribile incidente frontale a Bolgare. Due auto si sono scontrate frontalmente, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, i due conducenti sono apparsi subito in gravissime condizioni e sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La ragazza di 20 è però morta poco dopo. Gli altri tre giovani sono rimasti feriti ma non in maniera grave e portati agli Spedali Civili di Brescia e al Bolognini di Seriate.