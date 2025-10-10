Home > Cronaca > Brescia, sequestro e violenza su una donna: arrestati due italiani per tortura

Brescia, sequestro e violenza su una donna: arrestati due italiani per tortura

brescia due arrestati sequesto violenza donna

La vittima una escort di origini brasiliane, la quale si era recata in una villa di proprietà di uno degli indagati.

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Due cittadini italiani sono stati arrestati a Brescia con l’accusa di sequestro, violenza sessuale e tortura ai danni di una donna. La ricostruzione dei fatti.

Brescia, sequestro e violenza su una donna

La notte del 9 settembre 2025 una escort di origini brasiliane si è recata in una villa di Soprazocco di Gavardo, nel Bresciano, per partecipare a una serata.

La situazione però, nel corso della notte, è degenerata, con due uomini che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero costretto la donna prima ad assumere droghe, per poi sottoporla a violenze fisiche e sessuali crudeli. La donna sarebbe inoltre stata tenuta all’interno della villa fino alla mattina dell’11 settembre quando, priva di sensi, sarebbe stata abbandonata, con piedi e mani legati, lungo una strada secondaria. A chiamare i soccorsi alcuni passanti. Da quel giorno sono partite le indagini, oggi ecco gli arresti.

Brescia, sequestro e violenza su una donna: arrestati due italiani

I carabinieri della Compagnia di Salò hanno arrestato due uomini con l’accusa di sequestro di persona, violenza sessuale e tortura ai danni di una escort di origini brasiliane. I due indagati sono cittadini italiani e hanno 42 e 31 anni. Grazie alle indagini dopo il ritrovamento della donna è stata possibile l’identificazione dei due presunti responsabili.