Due cittadini italiani sono stati arrestati a Brescia con l’accusa di sequestro, violenza sessuale e tortura ai danni di una donna. La ricostruzione dei fatti.

Brescia, sequestro e violenza su una donna

La notte del 9 settembre 2025 una escort di origini brasiliane si è recata in una villa di Soprazocco di Gavardo, nel Bresciano, per partecipare a una serata.

La situazione però, nel corso della notte, è degenerata, con due uomini che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero costretto la donna prima ad assumere droghe, per poi sottoporla a violenze fisiche e sessuali crudeli. La donna sarebbe inoltre stata tenuta all’interno della villa fino alla mattina dell’11 settembre quando, priva di sensi, sarebbe stata abbandonata, con piedi e mani legati, lungo una strada secondaria. A chiamare i soccorsi alcuni passanti. Da quel giorno sono partite le indagini, oggi ecco gli arresti.

Brescia, sequestro e violenza su una donna: arrestati due italiani

I carabinieri della Compagnia di Salò hanno arrestato due uomini con l’accusa di sequestro di persona, violenza sessuale e tortura ai danni di una escort di origini brasiliane. I due indagati sono cittadini italiani e hanno 42 e 31 anni. Grazie alle indagini dopo il ritrovamento della donna è stata possibile l’identificazione dei due presunti responsabili.