La polizia di Viterbo arresta un uomo sospettato di furti in ospedale, indagini in corso.

Un colpo da 500mila euro

Nel cuore dell’estate 2023, l’ospedale Santa Rosa di Viterbo è stato teatro di due furti audaci che hanno fruttato ai ladri un bottino impressionante di quasi 500mila euro in farmaci. Questi medicinali, specifici per patologie gravi, sono stati sottratti da un magazzino che, fino a quel momento, sembrava sicuro. La polizia ha avviato un’indagine approfondita, e grazie a un lavoro meticoloso della divisione scientifica, è emersa una pista concreta che ha portato all’arresto di un 57enne campano, sospettato di essere uno degli autori di almeno uno dei furti.

Indizi di colpevolezza

Il dirigente della polizia mobile di Viterbo, Roberto Proietti, ha spiegato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso sulla base di gravi indizi di colpevolezza. L’impronta digitale rinvenuta sul luogo del furto ha rappresentato un elemento chiave per collegare il 57enne ai crimini. Inoltre, la sua presenza nel Viterbese, nonostante la residenza in Campania, ha destato sospetti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, si trova attualmente nel carcere di Bologna, dove gli agenti della mobile viterbese gli hanno notificato il nuovo provvedimento.

Un traffico internazionale di farmaci?

Le indagini non si sono fermate all’arresto del 57enne. La polizia sta cercando di individuare tutti gli autori dei furti, che sembrano avere un modus operandi simile. Si sospetta che ci siano ulteriori complici coinvolti in un traffico internazionale di farmaci costosi. Tra le ipotesi investigative, emerge l’ombra di un “basista” che potrebbe aver fornito informazioni sui momenti più opportuni per effettuare i furti, in particolare dopo l’arrivo di ingenti quantità di medicinali in ospedale. La situazione è in continua evoluzione e la polizia è determinata a fare luce su questa inquietante vicenda.