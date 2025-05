Il furto e l’inseguimento

Nel pomeriggio di sabato, un furto d’auto ha scosso la tranquillità di Noicattaro, un comune in provincia di Bari. Due giovani, Matteo Cirulli e Matteo Pio Compierchio, rispettivamente di 20 e 24 anni, hanno rubato un veicolo, dando inizio a una frenetica fuga. La polizia, allertata immediatamente, ha avviato un inseguimento che ha portato a un epilogo drammatico nelle campagne di Canne della Battaglia, a pochi chilometri da Barletta.

La rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare i ladri prima che potessero allontanarsi ulteriormente. L’operazione ha messo in luce l’efficacia della polizia nel contrastare i reati contro il patrimonio, in un periodo in cui i furti d’auto sono in aumento in diverse zone della Puglia.

Le indagini e le accuse

Entrambi gli arrestati, originari di Cerignola e con precedenti penali, si trovano ora nel carcere di Trani. Le accuse a loro carico sono gravi e comprendono furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso illecito di arnesi utili allo scasso. Le indagini sono in corso per identificare un possibile complice, attualmente ricercato dalle autorità.

Questo episodio non è isolato; la criminalità legata ai furti d’auto ha visto un incremento negli ultimi mesi, spingendo le forze dell’ordine a intensificare i controlli e le operazioni di prevenzione. La collaborazione tra cittadini e polizia è fondamentale per garantire la sicurezza nelle comunità locali.

La risposta della comunità

La notizia dell’arresto ha suscitato reazioni contrastanti tra i residenti di Noicattaro. Molti esprimono preoccupazione per la sicurezza, mentre altri lodano l’efficacia della polizia nel rispondere prontamente a situazioni di emergenza. La comunità è invitata a rimanere vigile e a segnalare comportamenti sospetti, contribuendo così a un ambiente più sicuro.

In un contesto di crescente insicurezza, è fondamentale che le autorità continuino a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini e combattere la criminalità. La collaborazione tra forze dell’ordine e comunità rappresenta una strategia vincente per affrontare le sfide legate alla sicurezza pubblica.