Samantha De Grenet ha subito un grave furto nella sua casa di Roma e lei stessa ha denunciato pubblicamente l’accaduto, dicendosi disposta a pagare un riscatto.

Samantha De Grenet: il furto

Samantha De Grenet ha subito un grave furto nel suo appartamento romano e lei stessa ha svelato che i ladri si sarebbero portati via degli oggetti che avrebbero per lei un grande valore affettivo. Per questo motivo la showgirl si è detta pronta a pagare un riscatto pur di riaverli indietro.

“Sono pronta a pagare un riscatto, mi sono stati portati via oggetti che hanno un valore affettivo enorme”, ha dichiarato Samantha De Grenet, svelando anche che l’azione dei ladri sarebbe stata interrotta dal suo improvviso rientro in casa.

“Non si aspettavano che tornassi, forse pensavano che dovessi passare il fine settimana fuori città. Ma quando ti entrano in casa è una violenza vera e proprio. Entrano nel tuo rifugio. Ma poi penso che poteva andare anche peggio, che a casa poteva esserci mio figlio e capitare qualcosa di brutto”, ha precisato la showgirl. Sui social in tanti le hanno manifestato la loro vicinanza e la loro solidarietà per via di quanto accaduto, e sono impazienti di saperne di più.