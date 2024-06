Lo chef stellato Massimo Bottura ha preparato un menù ad hoc per il G7. Il tema centrale dei suoi piatti sarà l’inclusione e la speranza è quella di non deludere i palati dei potenti del mondo.

G7: il menù dello chef Massimo Bottura per i potenti del mondo

Intervistato da Sky Tg24, Massimo Bottura ha svelato qualche chicca del menù che ha preparato per il G7. Lo chef stellato ha studiato i piatti fin nei minimi dettagli, pensando a ricette collegate al tema dell’inclusione. Sarà questo, infatti, il fil rouge delle prelibatezze che offrirà ai potenti del mondo.

G7: il primo piatto è contro lo spreco alimentare

“Il primo piatto che uscirà oggi sarà pane e pomodoro“, ha rivelato Massimo Bottura a Sky Tg24. Una ricetta semplice, forse un po’ anomala per il G7, ma che ha un suo perché: è un manifesto contro lo spreco alimentare. Subito dopo, lo chef stellato presenterà un lungo “ma leggerissimo” itinerario nella tradizione gastronomica italiana.

GF: Massimo Bottura e i suoi piatti pro inclusione

Considerando che il tema del menù del G7 è inclusione, Massimo Bottura ha spiegato che proporrà ai potenti del mondo “un tortellino del progetto Tortellante, che mette insieme nonne e persone con autismo per far vivere la tradizione del tortellino“. Ovviamente, ci sarà spazio anche per i piatti tradizionali delle coste del Sud Italia e del Nord.