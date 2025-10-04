Nuova svolta sul delitto di Garlasco, “Quarto Grado” ha mostrato in esclusiva un secondo scontrino del parcheggio trovato in casa Sempio.

Si continua a indagare sull’omicidio di Chiara Poggi, le indagini proseguono ma, quasi ogni giorno, spunta qualcosa di nuovo che potrebbe rappresentare una svolta per mettere la parole fine al caso di Garlasco.

“Quarto Grado“, il noto programma televisivo in onda su Rete 4, ha infatti mostrato, in esclusiva, un secondo scontrino del parcheggio trovato in casa Sempio. E’ stato il giornalista Gianmarco Menga ha mostrare lo scontrino, datato 14 agosto del 2007, ovvero il giorno dopo l’omicidio di Chiara. Lo scontrino è dello stesso parcheggio di Vigevano, nei pressi della libreria, dove Andrea Sempio ha asserito di essere stato il giorno dell’omicidio della 26enne. Ma, a cosa può servire questo secondo scontrino nell’indagine?

Delitto di Garlasco, trovato un secondo scontrino: può essere utile alle indagini?

Come abbiamo visto, “Quarto Grado” ha mostrato in esclusiva un secondo scontrino del parcheggio di Vigevano datato 14 agosto 2007, ovvero il giorno dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Ricordiamo che Andrea Sempio, unico indagato, aveva detto di essere stato a Vigevano il 13 agosto ma di aver trovato la libreria chiusa, il giorno dopo quindi sarebbe tornato proprio in libreria. Questo secondo elemento, come ipotizza la trasmissione, potrebbe aiutare a smorzare le polemiche intorno al primo scontrino, quello conservato per anni dalla madre di Sempio.