Continuano le indagini sul delitto di Garlasco che, al momento, vedono come unico indagato Andrea Sempio. Si è tanto parlato però anche delle cugine di Chiara Poggi, ovvero le gemelle Cappa, Stefania e Paola. Ecco che ora un audio tra la madre delle gemelle e la sorella pone ulteriori dubbi sul loro possibile coinvolgimento nell’omicidio.

Delitto di Garlasco: che ruolo hanno le gemelle Cappa?

Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni per aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi ma, come saprete, il caso è stato recentemente riaperto, in quanto i dubbi che sia stato davvero lui sono diversi. Ora come unico indagato c’è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Si è parlato però tanto anche delle cugine di Chiara, ovvero le gemelle Cappa. Erano presenti sulla scena dell’omicidio? C’entrano qualcosa? Si scava a fondo per riuscire a capirlo, intanto è spuntata fuori una conversazione tra la mamma delle gemelle e la sorella Carla.

Delitto di Garlasco, l’intercettazione choc con la madre delle gemelle Cappa: “Ci siete dentro voi”

Il Tempo ha riportato un audio di una conversazione del 12 febbraio 2008 tra la madre delle gemelle Cappa, Maria Rosa, e la sorella Carla. Il periodo era quando sia le gemelle che la madre erano state interrogate per ore per rivalutare gli alibi, ricordando però che nessuna di loro è mai stata indagata. Nella conversazione tra le sorelle, si parla dell’orario della morte di Chiara Poggi che, potrebbe cambiare le cose. A un certo punto infatti Carla dice: “ma a loro fa tanto comodo spostare l’ora in cui è morta Chiara. Perché se Chiara è morta alle 9-30/10.00 ci siete dentro voi altri, ammesso! Che poi la Paola… la Stefania era al telefono e tu… a fare le commissioni. Invece se metti l’orario più tardi, lui è dentro in pieno!” Con lui intendeva Alberto Stasi. Insomma sempre più dubbi, sempre meno certezze.