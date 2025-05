Garlasco, la verità su Stefania Cappa: spunta una nuova testimone con rivelazioni choc

Nel caso di Garlasco, una nuova testimonianza sta scuotendo le acque, portando alla luce dettagli finora mai emersi su Stefania Cappa. La testimone ha rivelato verità sconvolgenti e dichiarazioni choc che potrebbero cambiare il corso delle indagini.

Negli ultimi giorni il nome di Stefania Cappa, insieme a quello della sorella Paola, è tornato sotto i riflettori, pur non essendo mai state indagate.

Un supertestimone intervistato da Le Iene ha raccontato che una donna gli avrebbe detto di aver visto Stefania agitata e con una borsa pesante mentre entrava nella vecchia casa di famiglia a Tromello. Secondo il testimone, alcune persone anziane che avevano visto Stefania avrebbero sentito un rumore di qualcosa gettato in un fosso.

Durante la stessa puntata, sono stati diffusi messaggi vocali di Paola Cappa, che avrebbe detto di non aver mai parlato ma che un giorno lo farà in cambio di denaro. Inoltre, Paola ha affermato che la sorella gemella Stefania “sta malissimo” e sarebbe “andata fuori di testa”.

Dai suoi racconti, secondo quanto riportato dall’ANSA, emergerebbe un quadro inedito di gelosie e tensioni che coinvolgerebbero direttamente Stefania Cappa e Chiara Poggi.

“Stefania Cappa mi confidò di non essere affezionata alla cugina Chiara Poggi, anzi di non avere particolare simpatia nei suoi confronti. Si avvertiva dell’invidia o del rancore verso la cugina. Le stava antipatica. Diceva: ‘Adesso che è morta tutti a dire che è buona, brava, bella. Non è buona e non è bella‘, aggiungendo altre parole offensive”.