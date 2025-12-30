Gaza, incontro Trump-Netanyahu a Mar-a-Lago: “Israele ha rispettato il piano di pace”

Mar-a-Lago, l'incontro tra Trump e Netanyahu: "Israele ha rispettato il piano...

Trump e Netanyahu a Mar-a-Lago: focus su Gaza, Hamas e Medio Oriente; al presidente Usa verrà assegnato il Premio Israele per la Pace.

Il presidente statunitense Donald Trump ha ricevuto a Mar-a-Lago il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per discutere la situazione a Gaza e altri dossier caldi del Medio Oriente. Al centro dell’incontro la seconda fase del piano di pace per Gaza, il disarmo di Hamas e le relazioni regionali, con un focus sulle prospettive di stabilità e cooperazione tra Stati Uniti e Israele.

Premio Israele e riconoscimenti diplomatici a Donald Trump

Durante la visita, Netanyahu ha annunciato che Trump riceverà il Premio Israele per la Pace, la più alta onorificenza civile del Paese, prima volta assegnata a un cittadino non israeliano. “Il Presidente Trump ha infranto così tante convenzioni per sorprendere la gente, quindi abbiamo deciso di infrangere una convenzione o crearne una nuova“, ha dichiarato Netanyahu, evidenziando il sentimento di gratitudine della popolazione israeliana.

Trump ha definito il riconoscimento “davvero sorprendente e molto apprezzato” e ha confermato che prenderà in seria considerazione la partecipazione alla cerimonia in occasione del Giorno dell’Indipendenza.

L’incontro ha toccato anche altri dossier globali come Taiwan-Cina e Venezuela, confermando il ruolo strategico degli Stati Uniti nel mediare tra posizioni ancora distanti nella regione. Netanyahu ha concluso ribadendo il proprio apprezzamento per Trump, definendolo un “eroe di guerra” e sottolineando che “noi siamo fortunati, tutto il mondo è fortunato“.

Nel quinto faccia a faccia dall’inizio del secondo mandato di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti ha ricevuto a Mar-a-Lago il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per affrontare i dossier più delicati del Medio Oriente. Tra i temi principali, la seconda fase del piano di pace per Gaza, la situazione in Iran e le tensioni regionali.

Trump ha sottolineato la necessità di avviare rapidamente la fase due a Gaza, avvertendo Hamas che “se non disarmerà in breve tempo pagherà un prezzo alto“. Pur riconoscendo alcune divergenze sulla Cisgiordania, il presidente Usa ha precisato che con Netanyahu “non siamo d’accordo al 100% sulla questione della Cisgiordania, ma arriveremo a una conclusione“, evidenziando una sostanziale convergenza di vedute.

Netanyahu, da parte sua, ha definito l’incontro “molto, molto produttivo” ringraziando Trump per la sua amicizia e il sostegno, aggiungendo che “Israele non ha mai avuto un amico come Trump alla Casa Bianca“.