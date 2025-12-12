Une neonato è morto a causa del freddo nella Striscia di Gaza, dove la tempesta Byron continua ad infierire portando devastazione. A riportarlo è l’agenzia palestinese Wafa, secondo cui il neonato è morto nel campo di Al-Shati.

Gaza, muoiono un bimbo di 9 anni e un neonato a causa del freddo

Al Jazeera avrebbe poi riferito della morte per il freddo di Hadeel Al-Masri, 9 anni, in un rifugio per sfollati a ovest di Gaza City, come si legge su Tgcom24.

Fonti della Wafa avrebbero riferito che 5 palestinesi sarebbero deceduti nella notte a seguito del crollo di una casa dove si trovavano degli sfollati a Bir an-Naaja, nel nord di Gaza. Inoltre, all’alba, due persone sono morte dopo il crollo di un muro sulle tende a ovest di Gaza City.

Gaza, morta assiderata una bambina di 8 mesi

Nella notte tra il 10 e l’11 dicembre, sempre a seguito di assideramento, in una tenda allagata è deceduta una bambina di otto mesi, la cui famiglia è stata sfollata nella Striscia di Gaza. Si tratta di Rahaf Abu Jazar, morta fra le braccia impotenti della madre, mentre la tempesta incalzava sul deserto di macerie di Gaza. “Pioveva, faceva molto freddo e avevo ben poco per tenerla al caldo. L’ho nutrita e messa a dormire. L’ho avvolta meglio che potevo, ma non è bastato. Sono stata presa dal panico tutta la notte. Poi all’improvviso, ho trovato la mia bambina immobile, morta”, racconta la madre, una fra le migliaia di profughi costretti a vivere nelle tendopoli di Khan Yunis, nel sud della Striscia.