Genoa-Inter: Orario e Dove Guardare la Partita in TV e Streaming

La Serie A continua a regalare emozioni e, oggi, domenica 14 dicembre, il Genoa ospita l’Inter allo stadio Ferraris per la 15esima giornata di campionato. Questa sfida rappresenta un’opportunità per entrambe le squadre di consolidare le proprie ambizioni, con i nerazzurri che cercano di riprendersi dopo un periodo difficile in Champions League.

L’Inter, allenata da Chivu, arriva a questa partita dopo una sconfitta inaspettata contro il Liverpool, mentre in campionato ha dominato il Como con un netto 4-0.

D’altra parte, il Genoa di De Rossi ha ottenuto un’importante vittoria contro l’Udinese, confermando un trend positivo che ha permesso alla squadra di allontanarsi dalle zone più basse della classifica.

Le squadre a confronto

Entrambe le formazioni si presentano con motivazioni elevate. Il Genoa, dopo il cambio di allenatore, ha mostrato un netto miglioramento, totalizzando tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare. Questo lo ha portato a una situazione di classifica più tranquilla, dove l’obiettivo è quello di mantenere il passo e continuare a scalare posizioni.

Le formazioni probabili

Il Genoa schiererà un 3-5-2 con Leali tra i pali, supportato da Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa. A centrocampo, i giovani come Norton-Cuffy e Malinovskyi cercheranno di dare supporto all’attacco, guidato da Colombo e Vitinha. Il tecnico De Rossi punterà sulla freschezza e la determinazione dei suoi giocatori per strappare punti importanti.

Dall’altra parte, l’Inter risponderà con la stessa formazione di base, con Sommer in porta, Akanji e Bastoni in difesa, e una mediana solida composta da Barella e Zielinski. Lautaro Martinez, uno dei pezzi pregiati della squadra, sarà fondamentale per cercare di mettere a segno goal decisivi.

Dove seguire la partita

La sfida tra Genoa e Inter avrà inizio alle ore 18:00 e sarà visibile in diretta sia su Dazn che su SkySport. Gli appassionati potranno seguire l’incontro anche in streaming tramite l’app di SkyGo e NOW. La partita si preannuncia ricca di intensità e colpi di scena.

Il Genoa cercherà di sfruttare il fattore casa, sostenuto dall’entusiasmo del proprio pubblico, mentre l’Inter dovrà dimostrare la propria forza e ambizione per il titolo. La partita si prospetta aperta e incerta, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo in campo.