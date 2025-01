Mario Balotelli non figura tra i convocati del Genoa per la partita contro la Roma. L’attaccante non è a disposizione di Patrick Vieira per un presunto affaticamento muscolare, ma la sua prolungata assenza sta facendo nascere ipotesi su un possibile addio durante il mercato di gennaio.

Genoa, Mario Balotelli non convocato da Vieira

Mario Balotelli e il Genoa pronti a dirsi addio dopo soli due mesi? L’inizio della sua avventura in Liguria non è stato affatto positivo: il tecnico che aveva voluto fortemente il suo arrivo, Alberto Gilardino, è stato esonerato appena un mese dopo l’ingaggio di Balotelli, cedendo il posto a Patrick Vieira. Un allenatore con cui il calciatore non ha mai avuto un buon rapporto, a causa del passato turbolento al Nizza, dove Vieira lo aveva definito “inadatto a uno sport collettivo come il calcio”.

Dal suo arrivo, l’attaccante è stato impiegato per soli 56 minuti di gioco, con l’ultima apparizione datata 21 dicembre scorso. La sua esclusione dalla lista dei convocati per la partita contro la Roma di stasera sembra essere l’ennesimo indizio di un problema tra i due.

Genoa, Mario Balotelli non convocato da Vieira: i motivi

Alla base della non convocazione di Balotelli per Roma-Genoa ci sarebbe un piccolo affaticamento muscolare avvertito dall’attaccante. A tal proposito, il 5 gennaio, è stato proprio Mario Balotelli a parlare, scrivendo sui social:

“Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e che non ho problemi di alcun tipo grazie a Dio. Anticipo nel caso vengano dette in futuro cavolate (sportive) come è già successo in passato in queste situazioni”.

Nel frattempo, nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni che suggeriscono che dietro alla decisione di Vieira ci siano altre ragioni. A sollevare queste voci è stato l’ex portiere Emiliano Viviano, che, durante una diretta su Tv Play, ha parlato apertamente di una scelta tecnica alla base dell’esclusione.