Grande gioia per la famiglia Balotelli: la giovanissima Pia, figlia del calciatore Mario e della showgirl Raffaella Fico ha raggiunto a soli 12 anni un traguardo importantissimo. La ragazzina si è infatti laureata campionessa italiana di Karate del 2024. Si tratta di un risultato incredibile che dimostra che lo sport è veramente una questione di famiglia. Raffaella Fico ha condiviso questo momento speciale su Instagram, scrivendo parole piene di orgoglio.

Pia Fico Balotelli è campionessa italiana di Karate: la reazione della mamma Raffaella Fico

Rigore, passione e tanta perseveranza: questo e molto altro è senz’altro il Karate, disciplina marziale nella quale Pia Fico Balotelli si è cimentata, superando prove e sfide in una competizione tutt’altro che semplice. La madre ha pubblicato una serie di foto della figlia: dal momento della premiazione, passando per la medaglia che certifica il grande risultato ottenuto. Così la showgirl su Instagram: “Oggi la mia principessa ha raggiunto il suo primo traguardo, io fiera ed orgogliosa li a fare il tifo per te amore mio”.

Il legame padre e figlia

Tra le tantissime persone a mettere il like al post non poteva mancare quello di papà Mario Balotelli. Raffaella Fico in un’intervista ha raccontato di quanto il padre ami la figlia Pia: “Come papà, Mario dovrebbe impegnarsi un po’ di più, giusto un po’ di costanza, ma ovviamente ama Pia in maniera smisurata e la cosa è reciproca”. Il padre che, com’è noto, ha avuto anche un passato nella nazionale di calcio italiana, è rientrato nel campionato di serie A, dove è stato tesserato nel Genoa che nell’ultima partita ha vinto contro il Parma.