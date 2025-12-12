Genova nelle scorse ore è stata teatro di un misterioso ritrovamento: il cadavere di un uomo di circa 60 anni è stato scoperto lungo un sentiero del parco del Peralto. L’episodio ha subito attirato l’attenzione delle autorità e della cittadinanza, aprendo un’indagine sulla causa e le circostanze della morte.

Genova, cadavere scoperto al Parco del Peralto: la polizia indaga

Ieri mattina, giovedì 11 dicembre, lungo una strada sterrata nelle vicinanze di via delle Baracche, nel parco del Peralto, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di età compresa tra i 55 e i 65 anni. Come riportato da Genova 24, la scoperta è stata fatta da un’escursionista che stava portando a passeggio i propri cani: la donna, notando il corpo, ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i volontari della pubblica assistenza Odv Squadra Emergenze e i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Al momento il cadavere non è stato identificato, poiché non sarebbero stati rinvenuti documenti o effetti personali.

Genova, cadavere scoperto al Parco del Peralto: possibili cause della morte

Secondo le prime indiscrezioni, il corpo avrebbe presentato ferite alla testa e tracce di sangue che fuoriuscivano dalle orecchie, elementi che rendono ancora incerta la dinamica dell’accaduto. Secondo i soccorritori, il decesso potrebbe risalire alle prime ore della mattinata, intorno alle 9, come indicato dall’ultimo messaggio inviato dallo smartphone della vittima.

La polizia di Stato ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto, valutando diverse ipotesi: un malore improvviso, una caduta accidentale o intenzionale dal muraglione lungo il sentiero. Gli investigatori mantengono tutte le piste aperte, mentre la comunità locale resta scossa dall’episodio.