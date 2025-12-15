I baci sul grande schermo hanno segnato intere generazioni, diventando simboli di romanticismo e fascino cinematografico. Ma per alcuni divi, come George Clooney, arriva un momento in cui il gesto più iconico del cinema deve fare spazio alla maturità e alla coerenza personale.

George Clooney, riflessioni sulla maturità e il tempo che passa

Ci sono baci che restano nella memoria del cinema, scene capaci di far battere il cuore anche a distanza di anni. Tra questi, molti portano la firma di George Clooney, considerato uno degli ultimi grandi divi romantici di Hollywood. Dall’indimenticabile bacio con Julia Roberts in Ticket to Paradise, che ha segnato il ritorno sullo schermo di una coppia amatissima dal pubblico, alle scene più intime che hanno contribuito a creare l’immaginario collettivo, Clooney ha saputo trasformare ogni gesto in cinema.

Tuttavia, oggi quelle stesse sequenze assumono un nuovo significato: l’attore ha deciso di non baciare più colleghe sul set, una scelta maturata dopo un’intima riflessione condivisa con la moglie Amal.

George Clooney: basta baci sul set!

A 64 anni, Clooney ha spiegato al Daily Mail che la decisione è stata ispirata dall’esempio di Paul Newman: “Ho provato a prendere la stessa strada di Paul Newman: “Ok, bene, non bacerò più ragazze”. Una scelta legata anche alla consapevolezza del tempo che scorre.

Clooney ha ricordato un episodio dei suoi primi anni nel cinema, quando un regista criticò la sua performance in una scena di bacio: “Era agli inizi della mia carriera e dovevo fare questa scena di un bacio con una ragazza e lui mi fa ‘no, non così’“. E io “ma questa è la mia mossa! Faccio così nella vita reale!“.

Con il tempo, questa consapevolezza lo ha portato a declinare il cinema romantico: “Non voglio competere con dei lead di 25 anni, non è il mio lavoro“. Una decisione che riflette eleganza, coerenza e rispetto per se stessi, rinnovando il suo ruolo sullo schermo in modo più autentico.