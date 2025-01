Gerardina Trovato non partecipa a Ora O Mai Più

Gerardina Trovato non parteciperà al talent show

Secondo le ultime notizie, Gerardina Trovato non sarà presente nella nuova edizione di Ora O Mai Più. La cantante, che ha ricevuto un’offerta di 21.000 euro per partecipare, ha deciso di declinare l’invito. Oltre a questo programma, le erano stati proposti anche altri format, tra cui quello di Enrico Ruggeri e il Peppy Night Show. La sua assenza ha suscitato curiosità tra i fan, che si chiedono quali siano le motivazioni dietro questa scelta.

Il cast rinnovato del talent show

Nonostante l’assenza di Gerardina, il cast di Ora O Mai Più si preannuncia ricco di sorprese. Tra i concorrenti, ritroveremo tre ex volti noti del talent show Amici di Maria De Filippi: Pierdavide Carone, Valerio Scanu e Loredana Errore. Inoltre, ci saranno anche Pago e Carlotta, autori di successi come “Parlo di te” e “Frena”. Non mancheranno le vecchie glorie della musica italiana, come gli Anonimo Italiano, Antonella Bucci e gli Sugarfree, noti per il brano “Cleptomania”.

I giudici dell’edizione

Ogni concorrente sarà affiancato da un giudice diverso, ma gli abbinamenti non sono stati ancora rivelati. Marco Liorni, conduttore del programma, ha scelto di mantenere il segreto su questo aspetto fino all’ultimo. I giudici di questa edizione includeranno nomi illustri come Patty Pravo, Alex Britti, Raf, Donatella Rettore, Riccardo Fogli, Gigliola Cinquetti, Rita Pavone e Marco Masini. La presenza di questi artisti promette di rendere la competizione ancora più avvincente e ricca di emozioni.