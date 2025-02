Germania, treno dell’Alta Velocità contro un camion: un morto e dodici feriti

Un treno con 300 passeggeri a bordo è entrato in collisione con un camion a un passaggio a livello nel quartiere di Roenneburg, in Germania.

Un treno Intercity Express ad alta velocità è entrato in collisione con un camion a un passaggio a livello di Amburgo, provocando il ferimento di 12 persone e la morte di un’altra. L’incidente ha anche costretto centinaia di passeggeri ad abbandonare il luogo, secondo quanto riferito dalle autorità.

Secondo quanto riportato dalla rete pubblica tedesca Deutsche Welle, 12 persone sono rimaste ferite, la maggior parte in modo non grave, a seguito di una collisione tra un treno a lunga percorrenza e un semirimorchio in un quartiere di Amburgo, nel nord della Germania, avvenuta oggi, martedì 11 febbraio.

Una persona, gravemente ferita, è stata rianimata sul posto, ma è deceduta a causa delle ferite riportate durante il trasporto in ospedale, ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco.

Più di 250 persone presenti a bordo del treno ICE sono uscite illese dall’incidente, ma la polizia ha disposto l’arrivo di autobus per trasferirle in un luogo sicuro, come riportato dai media locali. I passeggeri sono stati evacuati dal sito dell’incidente e portati lontano dalla zona per garantire la loro sicurezza.

Germania, treno dell’Alta Velocità contro un camion: linea ferroviaria chiusa

La tratta ferroviaria tra Amburgo-Harburg e Maschen, in Bassa Sassonia, è stata temporaneamente interrotta, con deviazioni per gli altri treni, secondo quanto riportato dall’agenzia DPA.