Gerry Scotti in lutto per la morte di Rosalina Neri, la Marylin Monroe italiana.

Gerry Scotti ha condiviso sui social il suo addio a Rosalina Neri, conosciuta anche per essere la sosia di Marylin Monroe. L’attrice si è spenta il 5 giugno 2024.

Gerry Scotti: addio alla Marylin Monroe italiana

Classe 1927, Rosalina Neri è morta all’età di 96 anni. Attrice con una carriera di oltre 70 anni, era nota anche per essere stata la sosia italiana di Marylin Monroe. La notizia della sua scomparsa ha addolorato molti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Gerry Scotti.

Le parole di Gerry Scotti

Via Instagram, Gerry ha condiviso una foto di Rosalina in cui si nota benissimo la sua grande somiglianza alla Monroe. A didascalia, Scotti ha scritto:

“Addio Rosalina, donna magnifica, attrice completa, amica vera. Ho imparato tanto”.

Il conduttore di Canale 5 non ha aggiunto altro, ma dalle sue parole si coglie un immenso affetto nei riguardi della Neri.

Chi era Rosalina Neri, la sosia di Marylin Monroe

Rosalina Neri ha debuttato a teatro nel lontano 1957, con uno spettacolo musicale di Renato Rascel e Garinei e Giovannini. Negli anni Sessanta ha sposato il miliardario Jack Hylton, trasferendosi con lui a Londra. E’ qui che ha trovato il grande successo, grazie al programma The Rosalina Neri Show. Da questo momento in poi, la sua carriera ha spiccato il volo. Ha interpretato ruoli da protagonista in spettacoli teatrali importanti, come: La bohème, Faust, Madama Butterfly, La zitella e il ladro e La grande magia. In tv e al cinema l’abbiamo vista in titoli di successo, quali: I promessi sposi di Salvatore Nocita, Finalmente soli e I predatori.